"Певица с хрустальным голосом": российскую актрису впечатлила встреча с Розой Рымбаевой

Роза Рымбаева с российскими актерами: instagram.com/dpoverennova

Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова, побывавшая с гастролями в Казахстане, запечатлелась на фото с Розой Рымбаевой, которая пришла на спектакль. Дарья была впечатлена этой встречей, передает NUR.KZ.

Фото с народной артисткой Казахстана Дарья Повереннова опубликовала на своей страничке в Instagram. На снимке также можно увидеть Елену Ксенофонтову и Бориса Хвошнянского. Российские актеры приезжали в Казахстан с гастролями со спектаклем "Сестры".

"А к нам на спектакль в Петропавловске (что в Казахстане) приходила Розы Рымбаева! Представляете? А я очень хорошо помню из детства: такая яркая, улыбчивая, очень живая и обаятельная певица с хрустальным голосом.

Моя любимая песня в исполнении Розы была "Любовь настанет"… Помните такую песню? Вообще, как будто с детством встретилась", - поделилась актриса своими впечатлениями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

"Прекрасный голос, по сей день в форме", "Разве можно забыть этот волшебный голос и песню? Помним Розочку и любим!", "Роза шикарно выглядит! Очень нравились песни в исполнении Розы", "Конечно, помним Розу, она замечательная певица", "Только в ее исполнении люблю эту песню", "У нее такой шикарный голос", "Как же она прекрасно выглядит", "Роза Рымбаева - прекрасная певица с сильным голосом. Класс!" - отреагировали пользователи Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1999539-pevitsa-s-hrustalnym-golosom-rossiyskuyu-aktrisu-vpechatlila-vstrecha-s-rozoy-rymbaevoy/