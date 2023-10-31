"Может, я не самая идеальная жена, но я никогда не предам": Байзакова посвятила пост мужу

Блогер и актриса Айжан Байзакова посвятила трогательный пост любимому супругу в Instagram. Она призналась, что этот мужчина согрел своим теплом ее и сына, передает NUR.KZ.

Айжан поделилась теплым семейным видео.

"И появился в нашей жизни ты - человек, который согрел нас с Аланом. Я никогда не сомневалась, что у меня будет самый лучший муж, я тебя намечтала", - призналась она.

Она заявила, что теперь ей не нужно доказывать, какая она "крутая и дерзкая".

"Может, я не самая идеальная жена: не встаю каждый день с утра и не готовлю завтраки, не чищу ишек карын (требуха - прим. ред.), не стираю носки вручную, но я никогда не предам, и буду рожать тебе твою армию до тех пор, пока не состарюсь.

Хочу, чтобы каждая девочка, разочарованная в любви, знала, что есть мужчина на Земле, который будет носить ее на руках, несмотря ни на что", - резюмировала блогер.

"Пусть и нам с дочкой встретится такой заботливый мужчина", "Эпатажная Байзакова сейчас счастливая мама и любимая жена, нежность и тепло царит прямо", "Какая же красивая у вас семья", "Как прекрасно смотреть на вас, дополняете друг друга", - гласят комментарии под постом.