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"Лучше бы больному ребенку деньги отдали": Самойлову осудили за дорогой подарок от Джигана

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Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова получила "море" цветов - ролик, на котором запечатлен процесс доставки букетов в дом, модель опубликовала в Instagram. Подписчиков видео смутило по нескольким причинам, передает NUR.KZ.

Чтобы порадовать супругу, рэпер Джиган решил подарить ей "море" цветов. Доставили их в дом четы достаточно зрелищно - для этого понадобилась вереница мужчин в черных костюмах. Шествие замыкал сам Джиган - судя по реакции Самойловой, этот сентимент она оценила.

Пользователи Сети, однако, не оценили размаха жеста Джигана.

"Такое огромное количество выброшенных денег. Я бы ревела навзрыд от бесполезного подарка. Лучше потратить на приют бездомных животных", "Вам самим не надоел этот цирк?", "Цветы засохнут, лучше бы больному ребенку эти деньги отправили", "Джига снова что-то натворил?", "Я думала, хоронят кого-то", - написали в комментариях под публикацией.

Недавно подписчиков Самойловой смутили фото с их семейного отдыха. На Хэллоуин знаменитая пара и их четверо детей примерили на себя образы из фильма "Люди в черном".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045061-luchshe-by-bolnomu-rebenku-otdali-samoylovu-osudili-za-dorogoy-podarok-ot-dzhigana/

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