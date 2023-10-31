Джиган и Самойлова с детьми примерили образы героев фильма "Люди в черном"

Звезды российского шоу-бизнеса Джиган и Оксана Самойлова устроили тематическую фотосессию с детьми к Хэллоуину. Снимками Оксана поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.

Джиган и Самойлова с детьми повторили образы героев фильма "Люди в черном".

"Как вам идея? Люди в черном под семейным флагом", - написала Оксана в своем Instagram.

Подписчики по-разному отреагировали на фото.

"Классная идея. Оксана, вы просто не перестаете удивлять! У вас настоящая банда получилась", "О, вы все одеты, вот это поворот!", "Вау, крутые!", "Беру поп-корн и иду читать комменты, как неправильно живет Оксана и как жить ей правильнее с точки зрения подписчиков", "Оксана максимально одета", - написали пользователи соцсети.