"Я тоже устаю": Бота Нурсеитова заявила, что не будет мешать общению детей с новой семьей экс-супруга

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова поговорила с подписчиками в Instagram и рассказала, что не будет препятствовать общению детей с новой семьей экс-супруга, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у Боты, как бы она отнеслась, если бы ее дети виделись с ее бывшим мужем и его женой. По словам инстадивы, ей бы не помешала такая помощь со стороны бывшего мужа.

"Очень хорошо. Мне бы не помешала такая помощь. Ведь дети только на каникулах бывают у папы. Я тоже устаю. Но он не женился еще", - сказала она.

Девушка также обсудила философские темы с фолловерами и рассказала, что не испытывает чувства страха перед будущим.

"Никто не знает, что будет завтра! Конечно, это не значит, что нужно жить одним днем в буквальном смысле. Но я верю в лучшее", - поведала блогерша.

Stories Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Ранее Бота Нурсеитова рассказала, что не запрещает общаться детям со своим отцом и поведала о причинах развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021056-ya-tozhe-ustayu-bota-nurseitova-zayavila-chto-ne-budet-meshat-obscheniyu-detey-s-novoy-semey-eks-supruga/