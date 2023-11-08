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"Станьте хорошей келин": Гульзира Айдарбекова дала совет молодым девушкам (видео)

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Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова, мама известного певца Кайрата Нуртаса, дала совет молодым невесткам. Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Отметим, что недавно Гульзира Айдарбекова встретила новую келин в своем доме традиционным шашу, танцами и богатым дастарханом. Ее младший сын Зангар женился во второй раз.

"Хочу сказать девушкам и парням, которые создали семью, что это нелегкий момент. Недаром же говорят, что жениться легко, а вот построить семью - сложно.

Надо понимать и то, что это очень интересный период. По себе знаю, хоть нам с мужем было трудно в тот момент, когда мы стали семьей, сейчас мы вспоминаем эти моменты с теплотой, они нам кажутся такими интересными, прекрасными. Вы тоже не забывайте об этом.

Говорят, что нет счастливых людей, есть люди, у которых много счастливых моментов. У вас тоже их останется очень много в памяти", - рассказала она.

Гульзира Айдарбекова также считает, что свекровь и невестка должны с пониманием относиться друг к другу.

"К примеру, сейчас, власть в моих руках, когда дети отпрашиваются куда-то, я могу и не отпустить, но я думаю о будущем, мы состаримся, за нами будет смотреть келин, тогда мы будем думать, приготовит ли она нам сегодня что-то вкусное, отпустит ли туда, куда мы хотим пойти, даст ли возможность отдохнуть в санатории, вот поэтому у вас должны быть хорошие взаимоотношения", - добавила она.

Она также дала совет молодым келин.

"Отношения не измеряются деньгами, станьте хорошей келин, проявите свое теплое отношение. Самые прекрасные воспоминания останутся в вашей памяти именно с того момента, как вы стали келин в этом доме", - резюмировала она.

Напомним, Гульзире Айдарбековой пришлось отвечать на нападки по поводу воспитания детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044440-stante-horoshey-kelin-gulzira-aydarbekova-dala-sovet-molodym-devushkam-video/

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