Гульзира Айдарбекова ответила на нападки по поводу воспитания детей

В своем Instagram продюсер поделилась мыслями о роли родителей в жизни детей, однако Айдарбековой пришлось отвечать на нападки по поводу воспитания собственного ребенка, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова поделилась с подписчиками в соцсети мыслями относительно воспитания детей. Известный казахстанский продюсер убеждена в том, что ребенку нужен не просто родитель, а заботливый друг.

"Многие дети ищут доброту за пределами дома. Современные родители не разговаривают со своими детьми, не уделяют им время. Поэтому дети не все рассказывают родителям. Стесняются, боятся, что их отругают. У каждого ребенка бывает непростой период, и в такое время родительская роль очень высока", - высказалась мама Кайрата и Зангара Нуртаса.

Однако, в комментариях нашлись и те, кто обвинил саму Гульзиру в том, что ее сын Зангар остался за границей без родительского внимания. Продюсер решила прояснить ситуацию.

"Зангар уехал на учебу, мы не ходили здесь беззаботно, не поймите меня неправильно. Хотелось бы сказать еще вот что: ни один родитель или ребенок не может прожить жизнь, не ошибаясь. Когда ты многое повидал, ты еще больше думаешь о своих собственных ошибках и продолжаешь говорить об этом, чтобы эти моменты не повторяли другие люди", - написала Айдарбекова.

Недавно продюсер рассказала о самом важном моменте в ее жизни. В начале ноября в дом Гульзиры Айдарбековой пришла новая келин - ее встречали с шашу, танцами и богатым дастарханом.