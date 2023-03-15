"Третий?": Нюша спровоцировала слухи о своей беременности (фото)

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Российская певица Нюша опубликовала фото на своей странице в Instagram, чем спровоцировала слухи среди поклонников о третьей беременности, передает NUR.KZ.

Артистка опубликовала фото в купальнике и заинтриговала фанатов подписью к нему.

"В ожидании нового чуда", — написала Нюша.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни предположили, что певица находится в положении.

"Беременна?", "Браво, какое счастье для родителей", "Видно по животику, что беременна", "Да, беременна, на прошлых фото видно животик", "Третий?" - написали подписчики в комментариях.

Другие фанаты подумали, что речь идет о новой песне или ремейке старой песни "Выбирать чудо".

"Очень надеемся, что это отсылка к новому треку", "Надеюсь, что на этот раз родится новая песня", "Будем ждать новую песню с клипом", "Название песни", "Я думаю, что она про песню, а не про то, что все тут подумали", "Ждем новый трек, ура", — прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012917-tretiy-nyusha-sprovotsirovala-sluhi-o-svoey-beremennosti-foto/