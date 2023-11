"Богиня красоты": Нюша восхитила поклонников новыми кадрами с цитатой Майкла Джексона

Смотря на подписчиков сквозь зеркало, певица Нюша процитировала строчку из песни Майкла Джексона "Man In The Mirror". Поклонники оценили яркий образ исполнительницы в комментариях, передает NUR.KZ.

Нюша красиво ворвалась в рабочие будни после небольшого отпуска. На радость поклонников исполнительница хита "Выше" продемонстрировала яркие фото в блестящем платье.

"If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change (Если хотите, чтобы мир стал лучше, посмотрите на себя и сначала изменитесь сами - перевод ред.)", - подписала фотографии певица. Описанием к Instagram-посту послужила цитата короля поп-музыки Майкла Джексона и его песня "Man In The Mirror" (Человек в зеркале).

Поклонники выразили массу восхищения в комментариях.

"Богиня красоты! Привет из Казахстана!", "Красотка", "Богиня", "Наша самая красивая кошечка", "Женственная, лучшая", - пишут фанаты под постом.

Напомним, в сентябре Нюша похвасталась фигурой в леопардовом купальнике. А минувшим летом певицу раскритиковали из-за видео ее перелета с детьми.