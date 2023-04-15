"Ну и гардеробчик": наряды Лолиты, Долиной и Подольской обсудили в Сети

Наталья Подольская, Владимир Пресняков и Лолита. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

В Сети появились кадры с юбилея певца Владимира Преснякова. На мероприятии собрались звезды российской эстрады, которым перемыли кости пользователи социальных сетей.

Фотографии со дня рождения Преснякова выложила его жена, Наталья Подольская, на своей странице в Instagram.

На кадрах можно заметить множество российских звезд – Ларису Долину, Григория Лепса, Полину Гагарину, Лолиту и других. Тем не менее многие комментаторы заострили внимание именно на Лолите и Ларисе Долиной.

Первая появилась на празднике в облегающих леггинсах в сеточку и джинсовой куртке, а вторая – в ярком черно-розовом пиджаке и высоких розовых ботфортах.

"Какие-то все неестественные, кукольные", "Почему так колхозно одеты женщины?", "Зашла в комменты, чтобы про Лолиту написать. Это неприлично - приходить в таком виде в гости, дома – пожалуйста", "Что за прикид у Лолиты?", "Такое ощущение, что Лолу забрали прямо с пилатеса", "Лолита и Долина... Ну и гардеробчик", "Как говорится, каждый по-своему с ума сходит", "Долину застегните кто-нибудь", "А что с Долиной? Наряд ужасный", "Лолитка в труселях, и пусть весь мир подождет", – высказались комментаторы.

Образ самой Натальи Подольской ее подписчикам больше пришелся по душе. Львиная доля комментариев в ее адрес – комплименты. Но не обошлось и без критики.

"Слишком коротко! Чай не 17", "Хуже не бывает", "А-ля Гурченко в этом платье. Кто эту девушку одевает?! Жесть просто!", "Платье, конечно, трэш, но лучше, чем у Долиной", – написали некоторые пользователи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016773-nu-i-garderobchik-naryady-lolity-dolinoy-i-podolskoy-obsudili-v-seti/