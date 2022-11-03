Пять раз разведенная Лолита рассказала о новом романе

Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что у нее очередной роман. Артистка отметила, что уже давно имеет бойфренда, сообщает Telegram-канал "Неопра, блин!".

Признанием о наличии очередного возлюбленного Милявская, которая за плечами имеет пять разводов, огорошила на фестивале Parus в Дубае.

"Да у меня уж давно! По мне же видно! Вы думаете, что же я...", — заулыбалась певица.

На уточнение о том, что у нее действительно новый мужчина, певица заявила, что он появился у нее "сто лет назад уже".

58-летняя музыкальная исполнительница развелась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым, в 2020 году, с тех пор ни с кем в романтических отношениях замечена не была.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995502-pyat-raz-razvedennaya-lolita-rasskazala-o-novom-romane-s-muzhchinoy/