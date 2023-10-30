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"Молодая бабушка": Шахизада умилила теплыми кадрами с сыном, невесткой и внуками

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Шахизада
Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада умилила семейным видео, которым поделилась в соцсети. Артистка запечатлелась во время прогулки с сыном, невесткой и двумя внуками, передает NUR.KZ.

Шахизада отметила, что нужно ценить время, проведенное с семьей.

"Разве это не настоящее счастье? Пусть у нас у всех будет побольше таких моментов. После трагедии, произошедшей в стране (взрыв на шахте в Караганде - прим. ред.), понимаешь, что нужно благодарить за жизнь.

Тяжело и от того, что творится в мире. Жизнь коротка. Пусть наши родные и близкие будут живы-здоровы. Пусть будет мир в нашей стране, пусть наш народ будет цел и невридим. Давайте будем соревноваться только в благих делах и добрых словах", - написала она.

"Молодая бабушка. Будьте счастливы", "Семья и наши дети - это самый бесценный дар, данный нам Богом", "Какой красивый ролик, невестка у вас красивая", - написали фанаты.

Напомним, певица Шахизада рассказала об отношениях с молодым артистом Ерболатом Ержанбаевым. Артистка заявила, что история их "любви" была выдуманной. Ерболат Ержанбаев вступился за Шахизаду, которую хейтеры осудили из-за их "романа".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043124-molodaya-babushka-shahizada-umilila-teplymi-kadrami-s-synom-nevestkoy-i-vnukami/

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