"Молодая бабушка": Шахизада умилила теплыми кадрами с сыном, невесткой и внуками

Казахстанская певица Шахизада умилила семейным видео, которым поделилась в соцсети. Артистка запечатлелась во время прогулки с сыном, невесткой и двумя внуками, передает NUR.KZ.

Шахизада отметила, что нужно ценить время, проведенное с семьей.

"Разве это не настоящее счастье? Пусть у нас у всех будет побольше таких моментов. После трагедии, произошедшей в стране (взрыв на шахте в Караганде - прим. ред.), понимаешь, что нужно благодарить за жизнь.

Тяжело и от того, что творится в мире. Жизнь коротка. Пусть наши родные и близкие будут живы-здоровы. Пусть будет мир в нашей стране, пусть наш народ будет цел и невридим. Давайте будем соревноваться только в благих делах и добрых словах", - написала она.

"Молодая бабушка. Будьте счастливы", "Семья и наши дети - это самый бесценный дар, данный нам Богом", "Какой красивый ролик, невестка у вас красивая", - написали фанаты.

Напомним, певица Шахизада рассказала об отношениях с молодым артистом Ерболатом Ержанбаевым. Артистка заявила, что история их "любви" была выдуманной. Ерболат Ержанбаев вступился за Шахизаду, которую хейтеры осудили из-за их "романа".