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"Хочу семью": певица AYREE рассказала о заветных мечтах (видео)

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AYREE
AYREE. Фото: instagram.com/ayreeofficial

Казахстанская певица AYREE стала гостьей The DS' Show и ответила в прямом эфире на вопросы телеведущей Динары Сатжан. Она рассказала о заветных мечтах и о том, кем бы могла быть, если бы не стала артисткой.

Напомним, ранее AYREE рассказала о рождении особенного ребенка. Она также ответила хейтерам, что вовсе не та девушка, которая будет сидеть дома и заниматься хозяйством.

Динара Сатжан спросила певицу, каким она представляет себе идеального мужчину.

"Если я скажу, что он должен быть просто хорошим человеком, то я совру, конечно же. Я сама работаю 24/7, мне бы хотелось, чтобы с моим молодым человеком было о чем поговорить, чтобы он был интересен мне, чтобы он был полезен обществу", - заявила она.

Артистка также рассказала, кем мечтала быть в детстве.

"Мечтала быть адвокатом. Может быть, я какие-то фильмы смотрела, но по истечении времени поняла, что из меня никакой адвокат, потому что я очень ранимый человек, а там нужна жесткость", - отметила она.

Динара спросила, смогла ли AYREE быть спортсменкой или продавцом, а также учительницей в школе и актрисой кино. Девушка ответила, что скорее всего справилась бы с этими задачами.

"Если ты выйдешь замуж и твой муж скажет: "Так, AYREE, сиди дома и будь домохозяйкой". Ты согласишься?" - задала вопрос Динара.

"Нет. Если он в таком тоне мне скажет, я ему вмажу", - ответила исполнительница.

Артистка также призналась, о чем еще мечтает.

"Я буду банальна, наверное, если я скажу, что я хочу семью. Я работаю над этим, внутри все переворачиваю, настраиваю правильно.

А так, конечно, хотелось бы, чтобы AYREE была не просто певицей, а человеком, который какую-то пользу несет людям, чтобы я была полезной.

Чтобы мои песни были полезны, чтобы они служили каким-то рычагом, инструментом к тому, чтобы я смогла сделать какое-то добро человечеству", - призналась девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2042762-hochu-semyu-pevitsa-ayree-rasskazala-o-zavetnyh-mechtah-video/

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