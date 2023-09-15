"Я не та девушка, которая будет сидеть дома и заниматься хозяйством": AYREE ответила хейтерам

Казахстанская певица AYREE ответила на критику хейтеров в соцсети, которые решили, что она не очень хозяйственная. Артистка заявила, что рождена быть лидером, передает NUR.KZ.

Певица отметила, что ее назвали девушкой, которая далека от того, чтобы сидеть дома и заниматься домашними делами.

"Я согласна с этим. В этой жизни AYREE способна стать лидером, потому что у нее есть лидерские качества", - написала она о себе.

Артистка отметила, что она прямолинейна и не желает никому зла.

"Я не та девушка, которая будет сидеть дома и заниматься хозяйством. Для меня это сложно", - заявила она.

Сторис Ayree. Скриншот: instagram.com/ayreeofficial

Ранее AYREE рассказала о рождении особенного ребенка и разводе. Она вышла замуж в 18 лет, но вскоре развелась, ее брак продлился не больше года.