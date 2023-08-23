"Я резко повзрослела": AYREE рассказала о рождении особенного ребенка и разводе (видео)

AYREE. Фото: instagram.com/ayreeofficial

Казахстанская певица AYREE рассказала в откровенном интервью Динаре Сатжан, как справилась с испытаниями, выпавшими на ее долю. О многих событиях, произошедших в ее жизни, артистка поведала впервые.

Интервью с AYREE вышло на официальном YouTUBE-канале Динары Сатжан.

"Сильная, хрупкая, очень умная и талантливая с невероятным голосом певица AYREE для меня всегда была загадкой. Я слушала ее песни и не понимала, почему я чувствую грусть. В ее словах. В ее глазах. Это интервью с Айри как терапия", - написала Динара.

AYREE рассказала, что вышла замуж в 18 лет. Но вскоре рассталась с мужем.

"Брак продлился не больше года. Совсем мало, но была веская причина, почему я развелась. Конечно, это жизнь. Сейчас я это понимаю. Это был мой первый парень, моя первая любовь, когда все это разрушилось, было большое разочарование. Меня сломало это все очень сильно. В 19 лет я родила и моя жизнь поменялась. Я резко повзрослела", - рассказала она.

После рождения особенного ребенка ее муж отдалился от семьи, AYREE же впала в депрессию.

"У меня родился сын, сейчас ему 12 лет, его зовут Алимхан. Только с его разрешения я сейчас пришла на это интервью, потому что для меня очень важно, чтобы мой ребенок, моя семья были не против того, что я оглашаю.

Одна из главных причин, почему я развелась - у меня родился особенный ребенок. В 9 месяцев нам поставили диагноз ДЦП. Это достаточно тяжело осознавать в 19 лет. Для нашей семьи это была трагедия, никто этого не ожидал", - призналась она.

Певица рассказала, что очень сильно переживала за здоровье ребенка.

"Самое худшее, что может быть - видеть, как твой ребенок страдает, а ты ему ничем не можешь помочь", - поведала она.

31-летняя AYREE отмечает, что сын - главный человек в ее жизни. Она гордится его достижениями. Мальчик пока еще не ходит, но радует маму своим добрым сердцем.

"Мы стараемся, делаем все, чтобы он начал ходить. Он у меня очень умный, он прямо солнышко, развит очень хорошо, все понимает. Он очень глубокий, чувственный, сердце у него огромное", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033672-ya-rezko-povzroslela-ayree-rasskazala-o-rozhdenii-osobennogo-rebenka-i-razvode-video/