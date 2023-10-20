"Ты со мной разведешься": Асель Садвакасова озвучила мужу свои страхи после вердикта врачей

Актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала Тимуру Балымбетову в подкасте "Честно говоря" о своих страхах, которые испытала после того, как узнала о необходимости прервать беременность.

Напомним, Асель рассказала о тяжелом потрясении, которое испытала после свадьбы. Ей пришлось прервать беременность по медицинским показаниям. Актриса призналась, что начала испытывать панические атаки, много плакала, однако поддержка мужа придавала ей сил.

После того, как стало известно о необходимости прервать беременность, Асель подумала, что ее браку пришел конец.

"Когда консилиум врачей вынес решение и нам сказали, что без вариантов, мы приехали с ним домой. Вот так сидели за столом, разговаривали.

Я ему честно сказала, что у меня возник страх, что вот и все, теперь ты со мной разведешься. Он на меня смотрит и говорит: "У меня такой же страх возник".

Мы оба поплакали, обнялись и поняли, что наш ребенок помог нам соединиться, ведь кто его знает, может быть, мы приехали бы в Казахстан и ругались, вдруг разъехались бы.

Мы увидели в этом большой знак, потому что нам важно быть вместе. На самом деле мы очень любим друг друга, мы очень чувствуем друг друга", - рассказала Асель.

Супруг Асель, Магжан Тлеуханов, рассказал, как перенес это сильное потрясение.

"Было тяжело. Очень грустно было, обидно. Было какое-то эмоциональное дно. Больше всего, наверное, не то, чтобы успокоило, а усмирило то, что друзья поддерживали, родители, и то, что говорили, что такое случается в жизни, не часто, но случается.

Мы много с Асель разговаривали, проводили вместе время, но ей было очерь плохо, очень. Мне было тоже плохо от этого. Потом она улетела в Турцию. Я за ней полетел. После Турции стало чуть легче", - рассказал он.