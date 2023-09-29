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"Это не развод, а вынужденная мера": Асель Садвакасова о кризисе в отношениях с мужем

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Асель Садвакасова с супругом
Асель Садвакасова с супругом. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала в Instagram о кризисе в отношениях с мужем и о том, как его удалось пережить. С Магжаном они смогли понять и услышать друг друга, передает NUR.KZ.

Асель рассказала, что после возвращения с Бали, они с Магжаном стали реже видеться из-за его занятости.

"Его всегда не было дома. Он мог вернуться в 2-3-4-5 ночи. Я стала возмущаться, а он просто отвечал, что его давно не было, он не видел друзей, весь в работе", - призналась Асель.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Асель занялась подготовкой к свадьбе, которая состоялась этим летом. После такого эмоционального подъема, произошло выгорание, рассказала актриса. Они перестали друг друга слышать. Все это начало влиять на ее состояние.

"Я стала постоянно грустить и самое ужасное - придираться к себе и искать причину в себе - я не то сказала, может, я плохая жена, может, я не умею понимать. Я не побежала за советами к маме, подругам. Я решила это сама через психолога как взрослый человек", - продолжила Асель.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Чтобы решить проблему, Асель сделала неожиданое предложение Магжану.

"Я сказала, что месяц нам надо пожить отдельно друг от друга и понять, что нам нужно, как мы можем сохранить наши отношеня. Это не развод, а вынужденная мера, так как мы не слышим друг друга.

Это не была манипуляция! Я не хотела его припугнуть, наоборот, мне тяжело давалось это решение", - отметила она.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Однако Магжан предложил поговорить по душам.

"Каждый рассказал о своих страхах и каждый сказал, что его не устраивает. Этот пункт говорила больше я. Магжан был удивлен многим вещам, о которых я умалчивала, и попросил больше не делать так, а говорить обо всем, что меня тревожит.

Мы составили список наших правил и традиций в паре и решили периодически его обновлять, либо менять и наблюдать, подходит нам это или нет. Шаг за шагом у нас начало получаться", - рассказала Асель.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2038714-eto-ne-razvod-a-vynuzhdennaya-mera-asel-sadvakasova-o-krizise-v-otnosheniyah-s-muzhem/

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