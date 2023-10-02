"Властная женщина": муж Асель Садвакасовой признался, что подумал о ней при первой встрече
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Муж казахстанской актрисы и продюсера Асель Садвакасовой ответил на вопросы ее подписчиков в Instagram. Он рассказал, какое впечатление произвела на него Асель при первой встрече, передает NUR.KZ.
"Если честно, впервые я увидел Асель в офисе потока, мы просто пересеклись на пару секунд, первое впечатление было - властная женщина", - отметил он, добавив смеющийся смайлик.
Магжан рассказал, что они с Асель приняли решение пожениться сразу же после знакомства с его родителями.
Он также поведал, какие качества Асель ему больше всего нравятся.
"Одно из лучших качеств - позитивность. Она любит жизнь, и меня заряжает тем самым. Есть схожесть с моей мамой в плане характера, энергетики", - продолжил он.
Молодой человек признался, что его тянуло к ней.
"Как встретил Асель, я почувствовал что-то. И душой, и телом меня сразу тянуло к ней", - признался Магжан.
Ранее Асель Садвакасова рассказала о кризисе в отношениях с мужем. Она также поведала о том, какая сложность возникла в их браке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039040-vlastnaya-zhenschina-muzh-asel-sadvakasovoy-priznalsya-chto-podumal-o-ney-pri-pervoy-vstreche/