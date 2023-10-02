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"Властная женщина": муж Асель Садвакасовой признался, что подумал о ней при первой встрече

Опубликовано:

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов
Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Муж казахстанской актрисы и продюсера Асель Садвакасовой ответил на вопросы ее подписчиков в Instagram. Он рассказал, какое впечатление произвела на него Асель при первой встрече, передает NUR.KZ.

"Если честно, впервые я увидел Асель в офисе потока, мы просто пересеклись на пару секунд, первое впечатление было - властная женщина", - отметил он, добавив смеющийся смайлик.

Магжан рассказал, что они с Асель приняли решение пожениться сразу же после знакомства с его родителями.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Он также поведал, какие качества Асель ему больше всего нравятся.

"Одно из лучших качеств - позитивность. Она любит жизнь, и меня заряжает тем самым. Есть схожесть с моей мамой в плане характера, энергетики", - продолжил он.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Молодой человек признался, что его тянуло к ней.

"Как встретил Асель, я почувствовал что-то. И душой, и телом меня сразу тянуло к ней", - признался Магжан.

Ранее Асель Садвакасова рассказала о кризисе в отношениях с мужем. Она также поведала о том, какая сложность возникла в их браке.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039040-vlastnaya-zhenschina-muzh-asel-sadvakasovoy-priznalsya-chto-podumal-o-ney-pri-pervoy-vstreche/

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