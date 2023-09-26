"Дом, о котором мечтали мои родители": Жаркынай Ханайым сообщила о своем приобретении
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Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым, известная по сериалу "Рауза", рассказала своим подписчикам в соцсети, что приобрела частный дом в Астане, передает NUR.KZ.
Жаркынай поспешила разделить свою радость с подписчиками.
"Вы можете меня поздравить. Частный дом, о котором всегда мечтали мои родители. Неожиданная наша инвестиция. Теперь мы с Айланой будем заниматься ремонтом. Моя помощница. Пусть те, кто мечтают о частном доме, тоже его купят", - отметила она.
"Поздравляем, пусть новый дом будет наполнен счастьем", "Круто, мы тоже переехали в частный дом", "Ты молодец", "Гордость", - написали пользователи соцсети.
Напомним, что еще осенью 2021 года актрису заподозрили в разводе. После переехавшая в Астану Жаркынай Ханайым раскрыла секрет красоты и рассказала о личной жизни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2038236-dom-o-kotorom-mechtali-moi-roditeli-zharkynay-hanayym-soobschila-o-svoem-priobretenii/