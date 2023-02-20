"Счастлива здесь и сейчас": переехавшая в Астану Жаркынай Ханайым раскрыла секрет красоты

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Актриса и певица Жаркынай Ханайым раскрыла свой секрет красоты. Подписчики в Instagram отметили, что артистка расцвела, как только переехала из Алматы в Астану, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсети заявили, что Жаркынай с каждым днем становится все краше, и попросили поделиться рецептом молодости и красоты. Актриса рассказала без утайки, что привело ее к такому результату.

"Я счастлива здесь и сейчас. Произвела переоценку ценностей. Пользуюсь опытом, который получила в жизни. Не держу ни на кого обиду. Ничего не жду. Взяла ответственность за свою жизнь. Умею принимать. Я финансово независима. Эти правила мне помогли", - отметила она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Скрин: instagram.com/jarkynaixanaiym

Звезда сериала "Рауза" добавила, что старается угодить себе и быть в гармонии с собой. В этом и есть весь секрет красоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010050-schastliva-zdes-i-seychas-pereehavshaya-v-astanu-zharkynay-hanayym-raskryla-sekret-krasoty/