"Замуж не хочу": Жаркынай Ханайым рассказала фолловерам о личной жизни

Жаркынай Ханайым: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым приоткрыла завесу своей личной жизни и призналась подписчикам в Instagram, что больше не хочет замуж, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков поинтересовался у отечественной звезды, хотелось бы ей вновь выйти замуж, на что артистка, сыгравшая главную роль в сериале "Рауза", ответила, что не желает быть просто замужем. По словам Жаркынай, ей хочется быть за мужем, как за спиной.

"Я еще не была за мужем. Замуж не хочу. За муж хочу", - ответила представительница казахстанского шоу-бизнеса, дополнив ответ красноречивой цитатой из интернета.

Stories Жаркынай Ханайым. Скрин: instagram.com/jarkynaixanaiym

Актриса мало делится подробностями своей личной жизни. После выхода второй части сериала "Рауза" поклонники заподозрили разлад в семье Жаркынай с супругом и актером Айдаром Аскарбеком, однако официального заявления о разводе пара не сообщала. Позже, переехав в Астану, Жаркынай Ханайым рассказала, что благодарна пережитому опыту и не держит ни на кого обиду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017206-zamuzh-ne-hochu-zharkynay-hanayym-rasskazala-folloveram-o-lichnoy-zhizni/