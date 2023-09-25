"Не собираюсь снижать планку": Мадлен о требованиях к мужчинам

Отечественный блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она заявила, что не намерена снижать планку требований к женихам, передает NUR.KZ.

У Мадлен спросили, как она отреагирует, если ее бывший парень найдет новую девушку.

"Конечно, найдет, а что ему надо всю жизнь быть одному? Буду ждать благодарственное письмо от его девушки за проделанную работу, нервы, терпение и вклад в отношение к женщине", - написала она.

Подписчики поинтересовались, не боится ли Мадлен спугнуть женихов своими высокими требованиями к ним.

"Я не собираюсь снижать свою планку, боясь, что кто-то не сможет ее потянуть. Пусть мне хоть будет 30-35 лет. Мне нужен человек, который будет соответствовать не только финансово, но и духовно. Хвататься за первого встречного от безысходности я не буду. Мне одной тоже хорошо!" - заявила инстадива.

Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Напомним, Мадлен с размахом отметила 25-летие. Она также ответила на вопрос, смогла бы стать токал богатого мужчины.