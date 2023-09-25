"Не собираюсь снижать планку": Мадлен о требованиях к мужчинам
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Отечественный блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она заявила, что не намерена снижать планку требований к женихам, передает NUR.KZ.
У Мадлен спросили, как она отреагирует, если ее бывший парень найдет новую девушку.
"Конечно, найдет, а что ему надо всю жизнь быть одному? Буду ждать благодарственное письмо от его девушки за проделанную работу, нервы, терпение и вклад в отношение к женщине", - написала она.
Подписчики поинтересовались, не боится ли Мадлен спугнуть женихов своими высокими требованиями к ним.
"Я не собираюсь снижать свою планку, боясь, что кто-то не сможет ее потянуть. Пусть мне хоть будет 30-35 лет. Мне нужен человек, который будет соответствовать не только финансово, но и духовно. Хвататься за первого встречного от безысходности я не буду. Мне одной тоже хорошо!" - заявила инстадива.
Напомним, Мадлен с размахом отметила 25-летие. Она также ответила на вопрос, смогла бы стать токал богатого мужчины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2038024-ne-sobirayus-snizhat-planku-madlen-o-trebovaniyah-k-muzhchinam/