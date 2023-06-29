Мадлен ответила, сможет ли стать токал богатого мужчины

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Отечественный блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, ответила на вопрос о замужестве. Девушка откровенно призналась, сможет ли стать второй женой богатого мужчины, передает NUR.KZ.

Блогера спросили, готова ли она стать мамой.

"Пока нет, и к замужеству тоже", - заявила инстадива.

В сторис она также отметила, что ее мнение может измениться, если она встретит настоящую любовь.

Мадлен ответила и на вопрос, смогла бы стать токал богатого мужчины.

"Нет, если бы хотела, то давно бы так и было. Я не могу делить свое с кем-то, я хотела бы встретить свободного", - призналась девушка, добавив, что для нее в отношениях деньги не самое главное.

Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Ранее Мадлен рассказывала, какой мужчина ей нужен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026845-madlen-otvetila-smozhet-li-stat-tokal-bogatogo-muzhchiny/