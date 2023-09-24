"Самое лучшее время": Мария Кожевникова поделилась фото с округлившимся животом

Российская актриса Мария Кожевникова, которая в конце августа сообщила о своей беременности, показала несколько фотографий в положении, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице звезды в Instagram.

На кадрах Мария Кожевникова в белом пиджаке и черном коротком топе демонстрирует свой живот. При этом на лице актрисы сияет радостная улыбка.

"Самое лучшее время… в ожидании чуда!" – подписала она публикацию.

Подписчики звезды восхитились ее внешностью, пожелали счастья ей и будущему малышу, а также начали строить предположения о поле ребенка.

“Красотка!!! Вам идёт такое положение!, Похоже опять мальчик, Мальчика ждем? Вам таааак идет беременность, Ну явно же девочка будет, главное чтоб здоровый ребёнок родился, Красотка. Очень подходит животик, Ждем девочку, но почему то такое чувство, что мальчик, Чуду всегда есть время и место!, Мария, вы красавица! Здоровья вам и вашему малышу”, – написали комментаторы.

Напомним, в конце августа звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова сообщила о том, что ждет четвертого ребенка.

А немногим ранее актриса разместила свадебные фото и рассказала, что они с мужем празднуют десятую годовщину свадьбы. Сейчас пара растит троих сыновей.

Как пишет сайт Кино-театр.ru, Мария Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве в семье Александра Викторовича Кожевникова — известного хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР, игравшего в разное время за московский "Спартак" и "Крылья Советов".

Некоторое время была солисткой популярной женской поп-группы "Любовные истории" (образованной в 2002 году), а затем решила начать карьеру актрисы.

В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (курс В.Гаркалина).

Мастер спорта по художественной гимнастике.