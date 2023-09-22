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"Можно влюбиться в одного человека дважды": Нурболат Канай поделился фото с женой

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Нурболат Канай с женой
Нурболат Канай с женой. Кадр из видео: instagram.com/qanay.913

Казахстанский певец Нурболат Канай, недавно выбывший из числа холостяков, и его супруга провели романтическую фотосессию. Подписчики в соцсети пожелали молодым счастья, передает NUR.KZ.

Напомним, этим летом Нурболат Канай и его избранница совершили обряд "неке". А после был проведен "қыз ұзату", затем певец увез девушку в Атырау.

Артист и его жена провели романтическую фотосессию в очень живописном месте, теплые кадры пришлись по душе его фанатам.

"Можно влюбиться в одного человека дважды", - отметил он.

"Будьте счастливы, пусть Аллах дарует вам только хорошие дни", "Правду говорят, что люди находят свои половинки, вы очень похожи друг на друга", "Как прекрасно", "Это в Шардаре", - написали пользователи соцсети.

Мы также писали, что Нурболат Канай призвал девушек сохранять невинность до брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037750-mozhno-vlyubitsya-v-odnogo-cheloveka-dvazhdy-nurbolat-kanay-podelilsya-foto-s-zhenoy/

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