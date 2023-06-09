Нурболат Канай увез избранницу в Атырау после проведенного "қыз ұзату" (видео)

Нурболат Канай с избранницей. Кадр из видео: tiktok.com/@yegemberd1eva00

Казахстанский певец Нурболат Канай выбыл из числа холостяков отечественного шоу-бизнеса. В Сеть попало видео с прошедшего "қыз ұзату" его невесты, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Нурболат Канай и его избранница совершили "неке". Девушке провели обряд "қыз ұзату", устроив пышный той.

Кадры с прошедшего торжества опубликовала на своей страничке в TikTok пользовательница соцсети Акжунус Егембердиева. На видео жених и невеста зажигательно танцуют под песню "Самая вышка".

Счастливый жених рассказал, что девушке провели обряд "сырға салу".

"Атырау, я везу вашу келин. Уже завтра в обед мы будем там", - отметил Нурболат Канай.

Пользователи Казнета отметили, что девушка очень красива и пожелали молодым счастья и крепкого брака.

Кадры с узату тоя появились также на странице Кабдола Тлекова в Instagram.

Видео взято со страниц Акжунус Егембердиевой в TikTok и Кабдола Тлекова в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024123-nurbolat-kanay-uvez-izbrannitsu-v-atyrau-posle-provedennogo-qyz-uzatu-video/