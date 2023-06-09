Нурболат Канай увез избранницу в Атырау после проведенного "қыз ұзату" (видео)
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Казахстанский певец Нурболат Канай выбыл из числа холостяков отечественного шоу-бизнеса. В Сеть попало видео с прошедшего "қыз ұзату" его невесты, передает NUR.KZ.
Ранее мы писали, что Нурболат Канай и его избранница совершили "неке". Девушке провели обряд "қыз ұзату", устроив пышный той.
Кадры с прошедшего торжества опубликовала на своей страничке в TikTok пользовательница соцсети Акжунус Егембердиева. На видео жених и невеста зажигательно танцуют под песню "Самая вышка".
Счастливый жених рассказал, что девушке провели обряд "сырға салу".
"Атырау, я везу вашу келин. Уже завтра в обед мы будем там", - отметил Нурболат Канай.
Пользователи Казнета отметили, что девушка очень красива и пожелали молодым счастья и крепкого брака.
Кадры с узату тоя появились также на странице Кабдола Тлекова в Instagram.
Видео взято со страниц Акжунус Егембердиевой в TikTok и Кабдола Тлекова в Instagram
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024123-nurbolat-kanay-uvez-izbrannitsu-v-atyrau-posle-provedennogo-qyz-uzatu-video/