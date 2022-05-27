"Не вступайте в близость до брака": Нурболат Канай призвал девушек сохранять невинность

Нурболат Канай. Фото: instagram.com/qanay.913

Казахстанский исполнитель Нурболат Канай рассказал историю создания своего хита "Ол қыз". Артист на примере героини песни, которая оказалась беременной и брошенной, призвал молодых людей воздержаться от интима до брака, передает NUR.KZ.

Артист стал гостем программы "1001 түн". Нурболат Канай рассказал, что в песне "Ол қыз" есть посыл для молодежи.

"Когда я пишу песни, я не их посвящаю их конкретному человеку. Я все сценарии беру из жизни, ведь таких случаев немало. Влюбленные встречаются, допускают интимные отношения до брака, девушка узнает, что беременна, но парень заявляет, что не готов стать отцом.

Он убегает от нее и больше не берет трубку. Девушка остается одна и плачет, не зная, как сказать о своей проблеме отцу и матери", - раскрыл Нурболат сюжет песни.

Исполнитель заявил, что таким образом хотел призвать молодых девушек сохранять невинность до брака. Хотел дать понять, что последствия могут быть печальными, передать растерянность и разочарование брошенной девушки, которая скоро станет одинокой матерью.

"Главная суть того, что я хотел донести до молодежи - не вступайте в близость до брака, вот такие последствия бывают. Некоторые думают, что песня автобиографична и моя девушка оказалась беременной, но в моей жизни такого не было. Я всегда прокручиваю сценарий в голове и выпускаю песню, вдохновляясь разными историями", - признался Нурболат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971365-ne-vstupayte-v-blizost-do-braka-nurbolat-kanay-prizval-devushek-sohranyat-nevinnost/