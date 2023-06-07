Нурболат Канай и его избранница совершили "неке" (фото, видео)

Нурболат Канай. Фото: instagram.com/qanay.913

Отечественный артист Нурболат Канай сообщил своим подписчикам в Instagram, что женился. Он и его избранница совершили обряд "неке". Певец признался, что очень счастлив, передает NUR.KZ.

"Можете поздравить", - написал артист в соцсети, разместив фото свидетельства о заключении брака по религиозным обычаям.

Артист, распрощавшийся со статусом холостяка, также попросил дать ему советы, как вести себя в браке, чтобы укрепить отношения и создать счастливую семью.

Сторис Нурболата Каная. Скриншот: instagram.com/qanay.913

После молодой артист поблагодарил всех подписчиков и друзей за теплые поздравления, он разместил кадры, снятые в мечети во время совершения обряда "неке". Он признался, что не знал, плакать ему или смеяться от счастья.

Ранее Нурболат Канай призвал девушек не вступать в близость до брака и сохранять невинность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023787-nurbolat-kanay-i-ego-izbrannitsa-sovershili-neke-foto-video/