"Тот отец, кто воспитал": Алтынай Жорабаева рассказала об отношении супруга к ее дочерям

Алтынай Жорабаева с мужем. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

Отечественная певица Алтынай Жорабаева поведала о теплых отношениях мужа к ее детям. Подписчики в соцсети порадовались, что Алтынай счастлива в браке, передает NUR.KZ.

Весной 2020 года Алтынай Жорабаева вышла замуж во второй раз. После артистка показала нового мужа, тогда пользователи Сети удивились, что четыре дочери Алтынай называют отчима "папой". Жорабаева рассказала, что решилась на новый брак только с согласия дочерей.

В этот раз Алтынай поделилась их диалогом с мужем. Певица отметила, что мечтает, чтобы у него были и свои родные дети. Однако Алишер признался, что не делит детей на чужих и своих.

"Даже если Аллах не даст мне детей, я не в обиде. Потому что Всевышнему виднее, что лучше для нас. У меня есть четыре принцессы. Нет большего счастья, чем заботиться о них и быть им хорошим отцом. Отец - это тот, кто воспитал. Я чувствую, что дочери меня любят и уважают.

Я никогда не просил их называть меня "папой". Напротив, они сами всегда говорят мне, что я лучший папа на свете. Разве может быть что-то важнее этих слов?" - отметил он.

Растроганные подписчики пожелали пополнения счастливой семье.

"Пусть Бог вам даст двоих сыновей", "Будьте счастливы", "Он все верно сказал, ведь главное - это любить детей и неважно родной ты им отец или приемный", "Сыночка вам желаю родить", - отметили они.

Мы писали также, что муж Алтынай Жорабаевой публично признался ей в любви. Кроме того, мужчина подарил тестю новое авто и восхитил своим поступком поклонников певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956598-tot-otets-kto-vospital-altynay-zhorabaeva-rasskazala-ob-otnoshenii-supruga-k-ee-docheryam/