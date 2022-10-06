"Она многому меня научила": жена Сейфуллина Жолбарыса рассказала о 94-летней свекрови

Сейфуллин Жолбарыс с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/s_zholbarys_official

Казахстанский певец Сейфуллин Жолбарыс и его молодая жена Екатерина приняли участие в программе "1001 түн" на телеканале Qazaqstan. Супруги ответили на вопросы ведущих о жизни и творчестве.

Недавно прошел концерт Сейфуллина Жолбарыса. Зрители насладились живым исполнением артиста. Вместе с мужем пела на сцене и его супруга Екатерина, а также выступил сын исполнителя.

"Подготовка к концерту заняла почти полгода. Было исполнено 19 песен. Семейные концерты нравятся всем. Зрители хорошо приняли моего сына, бурные аплодисменты посвятили и Екатерине, которая прекрасно поет на казахском языке", - рассказал певец.

На вопрос, удивляются ли люди тому, как чисто говорит и поет на казахском Екатерина, она ответила, что освоила государственный язык еще совсем маленькой.

"Удивляться тут нечему, я жительница Казахстана, окончила казахскую школу. Песни я тоже пела еще будучи школьницей, участвовала в танцевальных кружках. Поэтому продолжаю начатое", - ответила Екатерина.

Жена артиста рассказала таже об отношениях с 94-летней свекровью.

"Уже 15 лет, как я смотрю за своей свекровью. Наша мама еще, слава Богу, полна сил. У нас двухэтажный дом, по лестнице она поднимается и спускается самостоятельно.

Я считаю ее своим учителем. Она многому меня научила. Во-первых, она познакомила меня с народным фольклором - казахскими пословицами и поговорками, мудрыми словами-назиданиями. Бешпармак, плов, баурсаки, наурыз-коже, бидай-коже - все это я могу приготовить благодаря ей.

Что касается характера, он у меня, конечно, тоже есть, но у мамы нрав покруче, так что она может меня осадить. Но, слава Богу, мы живем в мире и согласии", - призналась Екатерина Жолбарыс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991438-ona-mnogomu-menya-nauchila-zhena-seyfullina-zholbarysa-rasskazala-o-94-letney-svekrovi/