"Вешают ярлыки, клеймят и шеймят": жена Сейфуллина Жолбарыса пожаловалась на хейтеров

Сейфуллин Жолбарыс с супругой Катериной: instagram.com/kat_azalaniss

Молодая супруга известного композитора и исполнителя Сейфуллина Жолбарыса решила игнорировать негативные комментарии в соцсети. Екатерина отметила, что отныне будет блокировать всех злопыхателей, которые позволяют отпускать колкости в адрес их семьи, передает NUR.KZ.

Супруга казахстанского певца, которая младше него на 15 лет, накануне тепло поздравила мужа с днем рождения, признавшись ему в любви. Однако под постом набралось много негативных комментариев. Бороться с надоедливыми хейтерами Екатерина решила кардинальным способом. Об этом она написала в Instagram.

"За время моего контактирования с обществом в качестве жены Сейфуллина я достаточно отвечала на вопросы, зачастую нетактичные, некорректные и нарушающие мои границы.

Я была терпеливой, я давала ответы. Но сейчас я понимаю, хотя это и было предсказуемым, что люди видят только то, что хотят в тебе видеть. Вешают ярлыки, клеймят и шеймят (будто бы имеют на это хоть какое-то право), просто так, ведь тогда они хоть на один день, ну или на минут 20 почувствуют себя значимыми в этом мире.

Что ж... На это больше никак нельзя смотреть, кроме как философски. С этого дня я не отвечу ни на один вопрос. Те, кто будет переходить границы, сразу будет лететь в блок. Приятного вам полета!" - написала Катя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Она отметила, что на своей странице всегда будет рада видеть тех, кто "не держит за пазухой камень".

"Всем, кто давал мне обратную связь наполненную светом и теплом я хочу сказать спасибо! Каждый человек дает только то, чем наполнен сам. Вы прекрасны, вы несете свет. Вы несете мир и любовь в своих сердцах. На таких людях и держится мир. Всех обнимаю!" - заключила она.

Подписчики согласились с ней, заверив, что красивым и успешным всегда будут завидовать.

Между тем, на страничке Сейфуллина Жолбарыса появилось фото его мамы и тещи.

"Сватьи. Мои две мамы", - подписал он.

Фанаты умилились снимку и пожелали женщинам дожить до ста.

Отметим, что Сейфуллин Жолбарыс и Катерина живут счастливо в браке вот уже 15 лет, у супругов подрастают две очаровательные дочери - Азалия и Аниса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945891-veshayut-yarlyki-kleymyat-i-sheymyat-zhena-seyfullina-zholbarysa-pozhalovalas-na-heyterov/