"Будет большой той": сын Абая Бегея женился по мусульманским традициям (видео)

Казахстанский певец Абай Бегей сообщил своим фанатам в Instagram о том, что его сын женился по мусульманским традициям. Пользователи соцсети поздравили молодых, передает NUR.KZ.

Абай Бегей рассказал, что его сын Жалгас совершил обряд "неке" со своей избранницей Бадинур, которой недавно сделал предложение руки и сердца.

"Теперь в нашем доме, даст Аллах, будет большой той. Можете поздравить. Желаю того же холостякам", - отметил он, разместив видео с момента совершения обряда "неке" в мечети.

"Пусть молодые будут счастливы", "О, молодожены так похожи друг на друга", "Пусть у них будет примерная семья", - отреагировали пользователи Казнета.

Напомним, этой весной Абай Бегей стал отцом в седьмой раз и устроил яркую выписку своей жене и сыну из роддома. Мы также писали, что певцу на день рождения подарили VIP-номер на авто.