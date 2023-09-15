"Мир любви безграничен": Акбота Сейтмагамбет о возможных отношениях с парнями младше нее

Отечественная актриса и певица Акбота Сейтмагамбет рассказала в соцсети, как относится к тому, когда в паре мужчина младше женщины. Она призналась, что любви все возрасты покорны, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у Акботы, как она относится к парням младше себя.

"Мир любви безграничен, его невозможно ограничить какими-либо вещами. Тут каждый делает свой выбор в зависимости от того, насколько сильны его чувства.

Каждый в ответе за свою жизнь и мое или чужое мнение не должно быть важно. Я так думаю. Хочу сказать, что мудрость тоже не зависит от возраста.

Кто бы кого ни выбрал, главное, чтобы эти отношения были на хорошем уровне, чтобы жили вместе душа в душу. Сама же я полагаюсь на Аллаха. Пусть будет больше пар, которые не ошибаются в своем выборе", - отметила она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Ранее разведенная экс-солистка "КешYOU" рассказала, что думает о повторном замужестве. 1 сентября бывшие супруги Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов вместе повели сына в первый класс.