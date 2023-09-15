Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Мир любви безграничен": Акбота Сейтмагамбет о возможных отношениях с парнями младше нее

Опубликовано:

Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная актриса и певица Акбота Сейтмагамбет рассказала в соцсети, как относится к тому, когда в паре мужчина младше женщины. Она призналась, что любви все возрасты покорны, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у Акботы, как она относится к парням младше себя.

"Мир любви безграничен, его невозможно ограничить какими-либо вещами. Тут каждый делает свой выбор в зависимости от того, насколько сильны его чувства.

Каждый в ответе за свою жизнь и мое или чужое мнение не должно быть важно. Я так думаю. Хочу сказать, что мудрость тоже не зависит от возраста.

Кто бы кого ни выбрал, главное, чтобы эти отношения были на хорошем уровне, чтобы жили вместе душа в душу. Сама же я полагаюсь на Аллаха. Пусть будет больше пар, которые не ошибаются в своем выборе", - отметила она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет
Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Ранее разведенная экс-солистка "КешYOU" рассказала, что думает о повторном замужестве. 1 сентября бывшие супруги Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов вместе повели сына в первый класс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036737-mir-lyubvi-bezgranichen-akbota-seytmagambet-o-vozmozhnyh-otnosheniyah-s-parnyami-mladshe-nee/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.