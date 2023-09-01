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Экс-супруги Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов вместе повели сына в первый класс

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Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов с детьми
Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов с детьми. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная актриса, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет разместила в Instagram-аккаунте фото с бывшим мужем - актером Дауреном Айдаркуловым, передает NUR.KZ.

Акбота рассказала своим подписчикам, что для их семьи сегодня важный день - ее сын пошел в школу. Она разместила в соцсети теплое совместное фото с детьми и бывшим мужем, снятое у школы.

"С нашим папой", - подписала Акбота фото, которым поделилась в сторис.

Сторис Акботы Сейтмагамбет
Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов официально развелись летом 2020 года. В браке на свет появились два малыша - мальчик и девочка.

Акбота объяснила причина развода. А дважды разведенный Даурен признался, что был виноват в обоих разводах сам. Он также рассказал, что общается с обеими экс-женами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034898-eks-suprugi-akbota-seytmagambet-i-dauren-aydarkulov-vmeste-poveli-syna-v-pervyy-klass/

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