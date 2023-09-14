"Не унижайте себя": Нучи высказался об отношениях девушек с женатыми мужчинами
Опубликовано:
Блогер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram. Он высказался по поводу отношений девушек с женатыми мужчинами, передает NUR.KZ.
У Нучи спросили, какие черты характера он хочет в себе исправить.
"Я долго думал над ответом, перебирая, что же, но в голову ничего не пришло, подозреваю, я себя уже настолько принял, что чувствую себя цельным", - рассказал он.
Подписчицы поинтересовались, как Нучи относится к связи девушек с женатыми мужчинами.
"Девочки, я вам так скажу - не унижайте себя подобными отношениями, рано или поздно они вас разрушат. В море еще полно рыбы", - заявил он.
Напомним, Нучи рассказал, как изменилась его жизнь после преображения. Он также признался, как отказался от алкоголя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036621-ne-unizhayte-sebya-nuchi-vyskazalsya-ob-otnosheniyah-devushek-s-zhenatymi-muzhchinami/