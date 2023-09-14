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"Не унижайте себя": Нучи высказался об отношениях девушек с женатыми мужчинами

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Нучи
Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram. Он высказался по поводу отношений девушек с женатыми мужчинами, передает NUR.KZ.

У Нучи спросили, какие черты характера он хочет в себе исправить.

"Я долго думал над ответом, перебирая, что же, но в голову ничего не пришло, подозреваю, я себя уже настолько принял, что чувствую себя цельным", - рассказал он.

Сторис Нучи
Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Подписчицы поинтересовались, как Нучи относится к связи девушек с женатыми мужчинами.

"Девочки, я вам так скажу - не унижайте себя подобными отношениями, рано или поздно они вас разрушат. В море еще полно рыбы", - заявил он.

Напомним, Нучи рассказал, как изменилась его жизнь после преображения. Он также признался, как отказался от алкоголя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036621-ne-unizhayte-sebya-nuchi-vyskazalsya-ob-otnosheniyah-devushek-s-zhenatymi-muzhchinami/

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