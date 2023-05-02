"В мае будет десять лет": Нучи рассказал об отказе от алкоголя

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев, известный под ником Нучи, поделился в Instagram своим осознанием и рассказал об отказе от алкоголя, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков поинтересовался у Нучи, каким поступком он гордится.

"Их много, но самый-самый - отказ от алкоголя, в мае, кстати, будет десять лет моей свободы от этой гадости", - поделился блогер.

По словам Нурлана, он осознал, что до сих пор неравнодушен к своей несчастной любви.

"Моя разбитая любовь, которая привела меня к провалу на пять лет, клинической депрессии, алкоголизму, большому набору веса, а позже и к успеху (назло), все еще триггерит меня, и последствия я чувствую до сих пор. Я опечатал воспоминания, боль. Огородил эту выжженную "чернобыльскую зону" в моей душе, повесил на нее амбарный замок и думал, что все позади, но нет", - признался Нучи.

Stories Нучи. Скрин: instagram.com/nuchi_amazing

Напомним, ранее мы писали, что Нурлан Алимходжаев высказался о том, как изменилась его жизнь после изменения внешности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018935-v-mae-budet-desyat-let-nuchi-rasskazal-ob-otkaze-ot-alkogolya/