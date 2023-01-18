Нучи: Я превратился из неудачника в машину по зарабатыванию денег

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нурлан Алимходжаев высказался о том, как изменилась его жизнь после изменения внешности. Он заявил, что "больше не предает себя", передает NUR.KZ.

"То, что от меня исходит - полная органика. Ибо я абсолютно принял себя! Мне комфортно разгуливать в таком виде и в свободном Таиланде, и в пуританском Казахстане. Я себе не изменю и больше не предаю. Мне всю жизнь говорили, как мне надо себя вести, кем быть. Говорили: "Не виляй ж***й, будь таким, будь сяким". А потом я сказал: "Хватит! Достаточно!". Я принял свою особенность и утрировал ее", - заявил Нучи в своем Instagram.

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Он рассказал, как изменения во внешности благополучно повлияли на его жизнь.

"Я переформатировал свою личность и трансформировал свою внешность, превратившись из обычного дядьку в икону! Из неудачника - в машину по зарабатыванию денег! Моя внешность стала инструментом для привлечения предложений. А деньги сами стали приходить ко мне легко и просто из самых разных мест", - похвастался блогер.

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005765-nuchi-ya-prevratilsya-iz-neudachnika-v-mashinu-po-zarabatyvaniyu-deneg/