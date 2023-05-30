"Девушка, которой можно позавидовать": Дамеля Sweet поделилась кадрами с отдыха в Дубае

Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Казахстанская блогерша и начинающая актриса Дамеля Sweet показала в Instagram фото с отдыха в Дубае. Девушка поделилась кадрами, на которых запечатлелась в купальнике, передает NUR.KZ.

"Это я в Дубае была, сейчас я в Алматы уже", - прокомментировала она кадры с отдыха. Инстадива, сыгравшая во второй части кинокомедии "Джохан", собрала комплименты верных фанатов в Instagram. Они оценили ее фигуру в купальнике и красивую локацию.

Одна из первых оставила смайлики с глазами-сердечками под публикацией актриса и продюсер Асель Садвакасова.

"Сногсшибательная", "Горячая", "Идеально, даже без слов", "Шикарная", "Та самая, которая дарит мне улыбку", "Лучшая", "Та девушка, которой можно позавидовать и смотреть с восхищением", - прокомментировали пользователи соцсети.

Ранее Дамеля Sweet раскрыла причину расставания с парнем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022594-devushka-kotoroy-mozhno-pozavidovat-damelya-sweet-podelilas-kadrami-s-otdyha-v-dubae/