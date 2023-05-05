Блогер Дамеля Sweet рассказала о причинах расставания с парнем

Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Блогер и начинающая актриса Дамеля Sweet, снявшаяся в продолжении комедийного фильма "Джохан 2" раскрыла в Instagram причину расставания с бывшим возлюбленным, передает NUR.KZ.

Инстадива призналась, что экс-бойфренд предлагал ей сыграть свадьбу и обещал дорогую жизнь, но взамен требовал удалить страницу в социальной сети.

"Человек хотел меня перевоспитать, манипулировать и шантажировать, чтобы я вышла замуж и удалила свой Instagram. Он предложил мне полное обеспечение, дорогая жизнь, роскошь и свадьбу этим летом, но без моего любимого дела", - призналась Дамеля.

Девушка добавила, что не нуждается в полном обеспечении мужа, и сама сможет позволить себе дорогостоящие подарки.

"Для того, чтобы я покупала себе миллионные подарки, мне не нужен богатый и успешный муж. Всевышний даст и я смогу сама"

Stories Дамели Sweet. Скрин: instagram.com/damelya_sw_

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019583-bloger-damelya-sweet-rasskazala-o-prichinah-rasstavaniya-s-parnem/