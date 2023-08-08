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"Помогите подобрать имя": ожидающие малыша Тимур и Лаура Балымбетовы обратились к фанатам

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Тимур Балымбетов с женой и сыном
Тимур Балымбетов с женой и сыном. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер, интервьюер Тимур Балымбетов и его супруга Лаура, готовящиеся стать родителями во второй раз, попросили подписчиков в Instagram подобрать имя для будущего малыша, передает NUR.KZ.

Впервые Тимур и Лаура Балымбетовы стали родителями в ноябре 2021 года. У них родился сын Иса. Супруги готовятся к пополнению в семье. Об этом они сообщили не так давно. А теперь супружеская пара выбирает имя для будущего малыша.

"Мы запарились... Совсем скоро наша семья станет больше, а у нас в голове просто никаких идей. Помогите подобрать имя. Напишите ваши варианты классных имен для мальчиков и девочек. Если еще и с именем Иса будет гармонировать, то будет вообще супер (только не Муса)", - написал Тимур.

В комментариях подписчики предложили разные варианты красивых имен. К примеру, Инжу, Балауса, Раиса, Риза - для девочек, Исаак, Адам, Нургиса, Ильяс - для мальчиков.

Отметим, что недавно блогер Карина Оксукпаева также предложила пользователям Казнета выбрать имя своему третьему ребенку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031631-pomogite-podobrat-imya-ozhidayuschie-malysha-timur-i-laura-balymbetovy-obratilas-k-fanatam/

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