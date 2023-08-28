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"Думала, что нам не суждено быть вместе": Байзакова о перенесенном стрессе перед свадьбой

Опубликовано:

Айжан Байзакова с мужем
Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Блогер Айжан Байзакова показала в соцсети архивное фото с мужем, которое было снято еще до их свадьбы. Она рассказала, что не надеялась быть вместе с любимым, передает NUR.KZ.

Айжан отметила, что с первого дня отношений с Нурбеком ей говорили, что они похожи и выглядят как брат и сестра. Блогер этого и не отрицает.

"Иногда нам не нужно говорить, мы уже знаем мысли друг друга. Мы одинаково отходим от конфликтов, одинаково худеем и толстеем, любим животных, кино, путешествия, даже походки у нас похожи.

На этом фото мы одинаково худые. У нас был стресс (период был не из легких), я думала, что нам не суждено быть вместе, а он всеми силами доказывал мне обратное. И, как говорится, если суждено быть вместе, то будете. P.S. Нет, не откормила", - написала Айжан.

"Как же он изменился, сначала не узнала", "Вы с ним так изменились, стали женственнее, спокойнее", "Молодец мужик, доказал и показал, что есть любовь", "Это человек, посланный Всевышним", "Значит, родственные души", - отреагировали на пост и фото блогера пользователи соцсети.

Одна из подписчиц поинтересовалась, что стало причиной стресса, не частые ли ссоры.

"Наоборот, были внешние проблемы", - заявила Байзакова.

Напомним, Айжан Байзакова вышла замуж осенью прошлого года. Этим летом блогер сообщила о беременности. Сразу же после этого Байзакова и ее супруг провели гендер-пати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034299-dumala-chto-nam-ne-suzhdeno-byt-vmeste-bayzakova-o-perenesennom-stresse-pered-svadboy/

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