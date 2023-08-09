Совершившие "неке" Zheka Fatbelly и его избранница готовятся к свадьбе (видео)

Женис Омаров с невестой. Фото: instagram.com/zheka_fatbelly

Казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, и его избранница провели обряд "неке". Молодые люди теперь заняты подготовкой к свадьбе, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце июля блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила согласием.

Молодые люди на днях совершили обряд "неке". Блогер показал, как был заключен их мусульманский брак, и отметил, что теперь они считаются мужем и женой.

"На махр попросила килограмм фиников. Килограмм фиников в собственном частном самолете", - отшутился Zheka в Instagram.

Подписчики поспешили поздравить пару с важным событием. А блогер продолжил рассказывать, как проходят его будни в новом статусе.

Влюбленные отправились в свадебный салон, чтобы присмотреть платье для невесты на главное торжество.

"Ходишь тут и влюбляешься по второму кругу. Холостые, мои сторис - это курсы для вашей подготовки. Готовьте ваши деньги, нервы и терпение", - пошутил блогер, не скрывая довольства и радости от происходящего.

Некоторые подписчики отметили, что видеть невесту до торжества в свадебном платье нельзя. Они написали ему об этом в директ. Однако молодые люди заявили, что не верят в такие приметы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031875-sovershivshie-neke-zheka-fatbelly-i-ego-izbrannitsa-gotovyatsya-k-svadbe-video/