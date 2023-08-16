"Спасает юмор": Асель Садвакасова рассказала, как ладит с супругом

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Отечественная актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала поклонникам в Instagram, как ладит с мужем. Она призналась, что взаимоуважение и юмор помогают им избежать конфликтов в семье, передает NUR.KZ.

Асель раскрыла секрет гармоничных отношений с супругом.

"Мы общаемся, как бы сильно не поругались или не поняли друг друга, один из нас настаивает на разговоре, как только эмоции стихают.

Мы не переходим на личности, не унижаем, не обзываем. В разговоре мы всегда должны прийти к чему-то, пока не придем к общему, разговор не закончим. Это важно.

Умеем по очереди выслушать друг друга, не перебивая. На 80 процентов спасает юмор", - отметила она.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Асель призналась, что сейчас смотрит на все по-другому.

"Честно, раньше я бы при первых конфликтах уже убегала бы, обвиняла, манипулировала, но сейчас, после трансформации, я уже не следую только своим "хочу", а учусь видеть в Магжане такого же сложного человека, как и я сама - со всеми плюсами и минусами", - рассказала она.

Акриса уверена, что наши партнеры - это наши зеркала.

"Менять партнера бесполезно, нужно всегда начинать с себя", - заверила звезда фильмов "Келинка тоже человек" и "Замуж в 30".

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Напомним, в июне Асель и Магжан Тлеуханов стали мужем и женой, расписавшись в РАГСе и совершив обряд "неке". После молодые сыграли свадьбу. А недавно Асель рассказала об отношениях со свекровью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032712-spasaet-yumor-asel-sadvakasova-rasskazala-kak-ladit-s-suprugom/