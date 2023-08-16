Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Надо ценить счастливые моменты": Динара Кырыкбаева поразмышляла о жизни

Опубликовано:

Динара Кырыкбаева
Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Отечественная певица Динара Кырыкбаева ответила на вопрос, ревнива ли она. Артистка дала совет своим подписчикам в Instagram, как быть счастливым, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, не чуждо ли Динаре чувство ревности.

"Говорю, не ревнивая, но в глубине души, думаю, да", - без утайки ответила она.

Также у Динары поинтересовались, похудела ли она.

"В процессе", - шутливо ответила она.

Динара старается жить на позитиве и служит примером для многих. Мать троих детей посоветовала своим подписчикам не искать счастья в будущем, а наслаждаться счастливыми моментами в настоящем.

"Нужно ценить счастливые моменты, когда они посещают нас, а также понимать, что для счастья вовсе не обязательно, чтобы все вокруг было идеально", - написала певица.

Сторис Динары Кырыкбаевой
Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Ранее Динара Кырыкбаева осадила хейтеров, критикующих ее фигуру. Она также ответила заявившим, что разведенная женщина не сможет выйти замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032676-nado-tsenit-schastlivye-momenty-dinara-kyrykbaeva-porazmyshlyala-o-zhizni/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.