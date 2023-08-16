"Надо ценить счастливые моменты": Динара Кырыкбаева поразмышляла о жизни

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Отечественная певица Динара Кырыкбаева ответила на вопрос, ревнива ли она. Артистка дала совет своим подписчикам в Instagram, как быть счастливым, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, не чуждо ли Динаре чувство ревности.

"Говорю, не ревнивая, но в глубине души, думаю, да", - без утайки ответила она.

Также у Динары поинтересовались, похудела ли она.

"В процессе", - шутливо ответила она.

Динара старается жить на позитиве и служит примером для многих. Мать троих детей посоветовала своим подписчикам не искать счастья в будущем, а наслаждаться счастливыми моментами в настоящем.

"Нужно ценить счастливые моменты, когда они посещают нас, а также понимать, что для счастья вовсе не обязательно, чтобы все вокруг было идеально", - написала певица.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Ранее Динара Кырыкбаева осадила хейтеров, критикующих ее фигуру. Она также ответила заявившим, что разведенная женщина не сможет выйти замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032676-nado-tsenit-schastlivye-momenty-dinara-kyrykbaeva-porazmyshlyala-o-zhizni/