Динара Кырыкбаева ответила заявившим, что разведенная женщина не сможет выйти замуж

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева, брак которой распался несколько лет назад, ответила скептикам, заявившим, что у разведенных женщин практически нет шансов создать новую семью, передает NUR.KZ.

Фанаты Динары Кырыкбаевой, которая одна воспитывает троих детей, прекрасно знают, что она любит жить на позитиве.

Певица опубликовала новое видео, на котором запечатлелась в красивом мини-платье и подписала его.

"Кажется, я встретила его", - отметила она.

Многие пожелали Динаре счастья и любви, но нашлись и такие, кто скептически заявил, что выйти замуж с тремя детьми невозможно.

Динара ответила на такое заявление, опубликовав еще одно видео в ярком аутфите.

"Мне тут пишут, что разведенная девушка не может выйти замуж. Ну давайте посмотрим", - написала она.

На пост Динары тут же отреагировали подписчики. Певица даже получила неожиданное предложение руки и сердца.

"Еще как может", "Правильно, давай докажем обратное, выходи за меня", "Жаль, что я молодой для вас, а так с радостью взял бы вас в жены", "Каждая женщина заслуживает счастья!", "А кто сказал, что разведенные красавицы вновь хотят замуж? Побывала я там, не понравилось мне, второго раза не хочу", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027006-dinara-kyrykbaeva-otvetila-zayavivshim-chto-razvedennaya-zhenschina-ne-smozhet-vyyti-zamuzh/