"Я слишком шикарная": Динара Кырыкбаева осадила хейтеров, критикующих ее фигуру

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева ответила хейтерам в соцсети, раскритиковавшим ее фигуру. Мать троих детей заявила, что ее не волнует чужое мнение, передает NUR.KZ.

Динара Кырыкбаева умеет жить на позитиве и и ко всему относится с улыбкой. Однажды она ответила с юмором на вопрос, почему не хочет худеть.

Однако на этот раз певица, по-видимому, раз и навсегда решила образумить хейтеров, высказывающихся насчет ее фигуры.

"Слышу, там кому-то моя фигура не нравится, ну простите, что я слишком шикарная! Без комплексов! Такая, какая я есть", - написала артистка.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Динара отметила, что ее не волнует чужое мнение.

"Живу так, как я хочу! И спрашивать у вас точно не буду", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020612-ya-slishkom-shikarnaya-dinara-kyrykbaeva-osadila-heyterov-kritikuyuschih-ee-figuru/