Зепюр Брутян растрогала соцсети теплыми семейными фото с отдыха на Мальдивах

Зепюр Брутян с сыном. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Актриса Зепюр Брутян растрогала соцсети семейными фотографиями, сделанными во время отдыха на Мальдивах. Молодая мама призналась, что это был самый лучший отпуск, передает NUR.KZ.

Зепюр Брутян поделилась впечатлениями от дальней поездки, куда впервые взяла маленького сына.

"Это был лучший отпуск. Микаэль впервые путешествовал с нами, впервые увидел океан и отметил свои 3 месяца. Я счастлива и благодарна, что у меня такая семья! Спасибо Мальдивам за фантастические закаты", - отметила молодая мама в своем блоге.

В карусели Зепюр разместила ряд красочных фото, на которых запечатлелась с сыном, мужем, свекровью и детьми мужа от первого брака.

Подписчики тут же отреагировали на теплые снимки. Одним из первых свой комментарий оставил ее супруг - актер Павел Прилучный. Он сопроводил публикацию жены смайликами в виде красных сердец и огня.

"Зепюр, вы очень мудрая девушка", "Счастья вашей большой семье", "Умничка. Сколько мудрости и женственности в этой юной девушке", "Прекрасные фото! Все такие естественные, милые, добрые", "Самая красивая пара и семья", "Вы с Пашей просто созданы друг для друга", - написали фанаты актрисы.

Напомним, летом прошлого года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. Этой весной молодые супруги стали родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031648-zepyur-brutyan-rastrogala-sotsseti-teplymi-semeynymi-foto-s-otdyha-na-maldivah/