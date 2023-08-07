Карина Оксукпаева предложила подписчикам выбрать имя для ее будущего малыша

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Блогер Карина Оксукпаева выложила сторис в Instagram, в котором написала, что скоро они с мужем Арманом Юсуповым будет выбирать имя сыночку. А предоставить варианты предложила фолловерам.

Казахстанская семья блогеров Арман Юсупов и Карина Оксупаева вновь ждут пополнения в семье. Свою семейную жизнь пара активно транслирует на своих Instagram-страницах.

Пол будущего малыша в звездной семье уже известен. На днях на своих страницах они выложили кадры с гендер-пати, на которых становится понятно, что третьим ребенком в их семье вновь станет мальчик. Напомним, что у пары уже подрастают двое сыновей.

В сторис же Карина написала, что буквально в ближайшие дни они будут выбирать имя будущему сыночку, и предложила подписчикам приготовить варианты имен.

О том, что у семейной пары будет вновь мальчик, кажется, никто не сомневался.

Под видео с гендер-пати Арман написал: "Без шансов". На что Карина в шутку ответила, что легче поменять мужа.

Напомним, подписчики семейной пары заподозрили Карину в том, что она в положении, сразу же, когда на снимках она начала скрывать животик. Позже Карина на своей странице написала, что совсем скоро они станут трижды родителями.

Фото Карины Оксукпаевой в сторис: instagram.com/oksukpaevak

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031486-karina-oksukpaeva-predlozhila-podpischikam-vybrat-imya-dlya-ee-buduschego-malysha/