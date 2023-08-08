Айым Сейтметова прокомментировала слухи о романе с участником Yuframe Артуром Аскарулы

Айым Сейтметова. Кадр видео: instagram.com/aiymsm

Блогер и актриса Айым Сейтметова в сторис на своей страничке Instagram ответила на самый распространенный, по ее словам, вопрос о романе с блогером и по совместительству бывшим участником Yuframe Артуром Аскарулы.

Айым ответила на вопрос, встречалась ли она с вайнером Артуром. По признанию Айым, подписчики нередко задаются этим вопросом.

"Кстати, да, это один из таких распространенных вопросов. Мы с Арти никогда не встречались. Ничего не чувствовали. Мы всегда были только друзьями. Никогда ничего не было между нами", - ответила актриса.

В конце она добавила, что хоть сейчас готова пройти проверку на детекторе лжи.

Также фолловеры поинтересовались их дальнейшими планами с супругом Талгатом Итаевым по рождению детей. На что Айым ответила, что пока она себя видит как мама двоих детей и бизнесвумен.

Мы будем довольствоваться двумя детьми, сказала она. Добавив при этом, что надеется на понимание супруга.

"Поймет, простит, надеюсь. Талга, я тебя люблю", - поделилась своими мыслями Айым Сейтметова.

Ранее мы писали о том, что Айым Сейтметова опровергла слухи о том, что она "увела" женатого.

Также ранее блогер дала совет своим подписчицам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031623-ayym-seytmetova-prokommentirovala-sluhi-o-romane-s-uchastnikom-yuframe-arturom-askaruly/