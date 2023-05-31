"Ходил холостым и подкатил ко мне": Айым Сейтметова опровергла слухи, что "увела" женатого

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова откровенно ответила на вопросы о личной жизни, которые ей задали подписчики в Instagram, и развеяла нелепые слухи о себе, передает NUR.KZ.

Молодая мама спросила, какие слухи о ней слышали пользователи соцсети. Оказалось, что некоторые судачили о том, что Айым вышла замуж якобы ради денег.

"Ну да. Поэтому мы жили первый год после свадьбы в обычной съемной хате", - написала она.

Айым добавила, что ей самой часто приходилось платить за аренду квартиры, поскольку заработок мужа уходил на строительство дома.

"Продукты и квартиру частенько закрывала я, но я сильно в него верила и знала, что так будет не всегда. А мой заработок хоть и был в разы меньше, чем сейчас, но он был стабильным", - призналась она.

Сторис Айым Сейтметовой. Скриншот: instagram.com/aiymsm

Подписчики также заявили, что слышали о том, что молодая актриса "увела" Талгата.

"Фу, я бы до такого не докатилась никогда. Он дизелил, ходил холостым и подкатил ко мне. Я также свободная девчуля согласилась на свиданку и мы влюбились, в шоке были от того, какие эмоции можно испытать друг от друга", - поведала Айым Сейтметова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022807-hodil-holostym-i-podkatil-ko-mne-ayym-seytmetova-oprovergla-sluhi-chto-uvela-zhenatogo/